Министерство иностранных дел Турции выступило с жестким осуждением израильской атаки на Иран. В заявлении отмечается, что Израиль, «совершающий геноцид в Газе, готовящийся аннексировать Западный берег и ежедневно убивающий мирных жителей в Ливане, теперь последней атакой поставил регион на грань более широкой войны».

«В этот раз очевидно, что прекращение израильского террора в регионе стало исторической задачей для обеспечения международной безопасности и мира», – подчеркивается в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

Анкара призвала международное сообщество к немедленным действиям по обеспечению соблюдения закона и остановке правительства Нетаньяху. Турция подчеркнула, что не хочет дальнейшей войны, насилия и беззакония в регионе.

В заключение МИД Турции отметил, что для восстановления мира на Ближнем Востоке крайне важно, чтобы страны региона и внерегиональные игроки действовали разумно и руководствовались здравым смыслом.

В ночь на 26 октября произошла очередная эскалация конфликта между Израилем и Ираном. Израильские ВВС с участием более 100 самолетов нанесли удары по военным объектам в трех иранских провинциях - Тегеран, Хузестан и Илам.

Целями стали комплексы ПВО и предприятия по производству ракет, которые, по заявлению израильской армии, использовались для обстрелов их территории в течение прошлого года. Несмотря на работу иранских систем ПВО и заявленный иранскими властясм «ограниченный ущерб» объектам, погибли двое военнослужащих.

По данным Axios, перед атакой Израиль через Нидерланды предупредил Иран о готовящемся ударе, призвав не отвечать на него и пригрозив более масштабной операцией в случае ответных действий.

Также источники Sky News Arabia сообщили, что за несколько часов до атаки Иран получил разведывательную информацию о планах Израиля от России, хотя эта информация пока официально не подтверждена российской стороной.