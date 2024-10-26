Министерство иностранных дел Ирана заявило, что страна имеет право на самооборону в ответ на удары Израиля. В Тегеране осудили израильские атаки, назвав их нарушением международного права и «агрессивными действиями против военных объектов» на территории Ирана.

Как отмечает МИД Ирана, страна считает себя вправе и обязанной защищаться в соответствии с правом на самооборону.

«Как неоднократно подчеркивалось компетентными властями, Иран считает себя вправе и обязан защищать себя от иностранных актов агрессии, основываясь на неотъемлемом праве на законную защиту, что также отражено в Статье 51 Устава ООН», - говорится в заявлении МИД Ирана.

Тегеран поблагодарил государства, осудившие действия Израиля, и подчеркнул, что Иран будет использовать все доступные средства для защиты своих граждан и жизненно важных интересов.

В сообщении также говорилось, что Израиль, поддерживаемый США и рядом западных стран, продолжает агрессию в Ливане и совершает геноцид в Газе, что делает его источником напряженности в регионе. Иранский МИД призвал государства, подписавшие Конвенцию о предупреждении геноцида 1948 года, к срочным и скоординированным действиям против Израиля за его нарушение международных норм.

1 октября Иран ответил на атаки Израиля, нанеся ракетный удар по израильской территории. Власти Тель-Авива заявили, что Иран понесет ответственность за свои действия. Ранее израильские удары были направлены на военные базы в западных и юго-западных районах Тегерана.

В ночь на 26 октября Израиль нанес новый удар по военным объектам Ирана, в результате чего погибли два иранских военнослужащих.