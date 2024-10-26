Лидер оппозиции Израиля и бывший премьер-министр Яир Лапид в своем заявлении в соцсетях раскритиковал действия администрации Тель-Авива, назвав отказ от ударов по стратегическим и экономическим объектам Ирана «ошибкой».

Он выразил благодарность ВВС Израиля за проведенные операции, но подчеркнул, что страна должна «заставить Иран заплатить гораздо более высокую цену».

По мнению Лапида, Иран, который он назвал «главной осью зла», должен понести более серьезные последствия за свои атаки. Политик настаивает, что Израиль имеет возможность увеличить давление на Тегеран и должен этим воспользоваться.

В ночь на субботу Израиль нанес серию ударов по военным объектам в Иране в ответ на атаку Тегерана 1 октября. Израильские военные сообщили о поражении целей в трех провинциях - Тегеран, Хузестан и Илам.

По данным израильской стороны, были атакованы объекты по производству ракет и средства противовоздушной обороны. Удары были нацелены на предприятия, где, как предполагается, производились ракеты для атак на Израиль в течение последнего года. Армия также поразила системы ПВО и другие воздушные активы Ирана, которые могли помешать оперативным возможностям Израиля в иранском воздушном пространстве.

Ядерные объекты и энергетическая инфраструктура Ирана не пострадали.

Официальное информационное агентство IRNA сообщило, что во время авиаударов Израиля погибли два солдата иранской армии.