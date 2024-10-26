ПОЛИТИКА
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Омер Челик: Мир должен остановить Нетаньяху
Представитель правящей партии Турции Омер Челик резко осудил нападение Израиля на Иран, назвав действия премьер-министра Нетаньяху угрозой для мира в регионе
Омер Челик: Мир должен остановить Нетаньяху
Представитель правящей партии Турции Омер Челик / Others
26 октября 2024 г.

Представитель правящей партии Турции Омер Челик выступил с жестким заявлением, осуждая израильскую атаку на Иран. В своем сообщении в социальных сетях он резко раскритиковал действия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его правительства, назвав их угрозой для мира и стабильности в регионе.

«Мы решительно осуждаем нападение геноцидной клики Нетаньяху на нашего соседа Иран. Эта клика, продолжающая совершать геноцид в Газе и нападать на Ливан и миротворческие силы ООН, является угрозой не только для нашего региона, но и для всего мира», — написал Челик.

Он подчеркнул, что действия Израиля нарушают международное право и суверенитет государств. Челик призвал международное сообщество к активным действиям против политики Нетаньяху.

«Мы призываем международное сообщество вмешаться и остановить эту клику, которая не уважает международные институты и законы. Остановить агрессию Нетаньяху — это обязательство перед человечеством, иначе регион превратится в огненное кольцо», — заявил он.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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