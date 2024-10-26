Представитель правящей партии Турции Омер Челик выступил с жестким заявлением, осуждая израильскую атаку на Иран. В своем сообщении в социальных сетях он резко раскритиковал действия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его правительства, назвав их угрозой для мира и стабильности в регионе.

«Мы решительно осуждаем нападение геноцидной клики Нетаньяху на нашего соседа Иран. Эта клика, продолжающая совершать геноцид в Газе и нападать на Ливан и миротворческие силы ООН, является угрозой не только для нашего региона, но и для всего мира», — написал Челик.

Он подчеркнул, что действия Израиля нарушают международное право и суверенитет государств. Челик призвал международное сообщество к активным действиям против политики Нетаньяху.

«Мы призываем международное сообщество вмешаться и остановить эту клику, которая не уважает международные институты и законы. Остановить агрессию Нетаньяху — это обязательство перед человечеством, иначе регион превратится в огненное кольцо», — заявил он.