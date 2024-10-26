В юго-восточной провинции Ирана Систан и Белуджистан, на границе с Пакистаном, произошло вооруженное нападение на пограничный патруль, в результате которого погибли 10 человек. Об этом сообщило иранское информационное агентство Tesnim.

Неизвестные лица атаковали патруль в районе Тефтан. Министр внутренних дел Ирана Искандар Момени поручил начать незамедлительное расследование инцидента и оперативно доложить о его результатах.

На данный момент никто не взял на себя ответственность за нападение.

В ночь на субботу Израиль нанес серию ударов по военным объектам в Иране в ответ на атаку Тегерана 1 октября. Израильские военные сообщили о поражении целей в трех провинциях - Тегеран, Хузестан и Илам.

По данным израильской стороны, были атакованы объекты по производству ракет и средства противовоздушной обороны. Удары были нацелены на предприятия, где, как предполагается, производились ракеты для атак на Израиль в течение последнего года. Армия также поразила системы ПВО и другие воздушные активы Ирана, которые могли помешать оперативным возможностям Израиля в иранском воздушном пространстве.

Ядерные объекты и энергетическая инфраструктура Ирана не пострадали.

Официальное информационное агентство IRNA сообщило, что во время авиаударов Израиля погибли два солдата иранской армии.