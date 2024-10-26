В ночь на 26 октября российские войска нанесли ракетные удары по Днепру, в результате которых погибли четыре человека, в том числе две женщины и ребенок, а также был разрушен жилой двухэтажный дом. Об этом сообщил глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак. По последним данным, 21 человек получили ранения, семеро из них госпитализированы. В результате обстрела были повреждены более 20 многоквартирных домов, один из которых полностью разрушен. Пострадали больница и 30 автомобилей. Российские войска также атаковали Никополь и Марганецкую общину с помощью дронов и артиллерии, причинив ущерб гражданской инфраструктуре. Пострадавших не было. В ту же ночь российские беспилотники ударили по Киеву. Один из них врезался в 25-этажный жилой дом в Соломенском районе, вызвав пожар и разрушения на 17-19 этажах. В результате атаки погибла девочка 2009 года рождения, еще пятеро человек получили ранения. В Киевской области, по информации местных властей, погибла женщина 1968 года рождения. Также пострадал 13-летний подросток. Обломки сбитых дронов повредили один многоквартирный и 15 частных домов, три магазина, три автомобиля и линии электропередач. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал в соцсетях последствия ночной российской атаки: «Это еще раз доказывает, что не разговорами может быть остановлена агрессия, а только решительными действиями в защиту государства и народа, против которых развязана война».

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.