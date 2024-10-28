Астронавт НАСА показал, как ест кетчуп в невесомости

Астронавт НАСА Мэтью Доминик поделился в социальных сетях видео, на котором показал, как он ест кетчуп в невесомости. «Это видео для всех любителей кетчупа», — написал Доминик в своем посте на X. Доминик был одним из четырех астронавтов, которые вернулись на Землю 25 октября на борту капсулы Crew Dragon компании SpaceX. #trtнарусском #космос #астронавт #кетчуп #еда #невесомость #новости