ПОЛИТИКА
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Астронавт НАСА показал, как ест кетчуп в невесомости
Астронавт НАСА Мэтью Доминик поделился в социальных сетях видео, на котором показал, как он ест кетчуп в невесомости. «Это видео для всех любителей кетчупа», — написал Доминик в своем посте на X. Доминик был одним из четырех астронавтов, которые вернулись на Землю 25 октября на борту капсулы Crew Dragon компании SpaceX. #trtнарусском #космос #астронавт #кетчуп #еда #невесомость #новости
Астронавт НАСА показал, как ест кетчуп в невесомости / Others
28 октября 2024 г.
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