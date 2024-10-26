За минувшие сутки Военно-воздушные силы Израиля атаковали более 70 объектов движения «Хезболла» в Ливане. Об этом заявила израильская армия, разместив сообщение в соцсети Х.

Среди целей израильских ударов были пусковые площадки для противотанковых ракет, командные пункты, склады оружия и другие объекты военной инфраструктуры.

Также израильские силы устранили нескольких членов «Хезболлы», которые запускали ракеты по израильским войскам. Один из ударов был нанесен по зданию, где, по утверждению Израиля, находились члены движения и боеприпасы.

На данный момент «Хезболла» не комментировала эти события.

В ночь на субботу Израиль нанес серию ударов по военным объектам в Иране в ответ на атаку Тегерана 1 октября. Израильские военные сообщили о поражении целей в трех провинциях - Тегеран, Хузестан и Илам.

По данным израильской стороны, были атакованы объекты по производству ракет и средства противовоздушной обороны. Удары были нацелены на предприятия, где, как предполагается, производились ракеты для атак на Израиль в течение последнего года.

Армия также поразила системы ПВО и другие воздушные активы Ирана, которые могли помешать оперативным возможностям Израиля в иранском воздушном пространстве.