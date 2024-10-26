ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Израиль ударил по 70 объектам «Хезболлы»
Израильские ВВС за последние сутки нанесли удары по более чем 70 объектам «Хезболлы» в Ливане, включая пусковые площадки, командные пункты и склады оружия
Израиль ударил по 70 объектам «Хезболлы»
ВВС Израиля атаковали более 70 объектов «Хезболлы» / Фото: Reuters
26 октября 2024 г.

За минувшие сутки Военно-воздушные силы Израиля атаковали более 70 объектов движения «Хезболла» в Ливане. Об этом заявила израильская армия, разместив сообщение в соцсети Х.

Среди целей израильских ударов были пусковые площадки для противотанковых ракет, командные пункты, склады оружия и другие объекты военной инфраструктуры.

Также израильские силы устранили нескольких членов «Хезболлы», которые запускали ракеты по израильским войскам. Один из ударов был нанесен по зданию, где, по утверждению Израиля, находились члены движения и боеприпасы.

На данный момент «Хезболла» не комментировала эти события.

В ночь на субботу Израиль нанес серию ударов по военным объектам в Иране в ответ на атаку Тегерана 1 октября. Израильские военные сообщили о поражении целей в трех провинциях - Тегеран, Хузестан и Илам.

По данным израильской стороны, были атакованы объекты по производству ракет и средства противовоздушной обороны. Удары были нацелены на предприятия, где, как предполагается, производились ракеты для атак на Израиль в течение последнего года.

Армия также поразила системы ПВО и другие воздушные активы Ирана, которые могли помешать оперативным возможностям Израиля в иранском воздушном пространстве.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us