ПОЛИТИКА
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Президент Эрдоган: Израиль сделал шаг к региональной войне
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил поддержку Ирану после израильской атаки, обвинив Израиль в провокациях, направленных на разжигание регионального конфликта
Президент Эрдоган: Израиль сделал шаг к региональной войне
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / Others
26 октября 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в церемонии передачи ключей от 130-тысячного дома в рамках программы строительства жилья ТОКИ в районе Гюльдерен.

В своей речи он выразил соболезнования Ирану и его правительству в связи с недавним нападением Израиля. Эрдоган резко осудил агрессию Израиля, подчеркнув, что эти действия направлены на разжигание региональных конфликтов.

«Израильская агрессия, нацеленная на нашего соседа Иран, — это еще один шаг, подталкивающий к региональной войне. Поддерживаемый западными державами, сионистский израильский режим пытается разжечь новый конфликт, и крайне важно не поддаваться на эту провокацию», — заявил турецкий лидер.

Эрдоган также отметил, что такая агрессивная политика Израиля не приведет к положительным результатам. Он выразил надежду на справедливость и наказание за агрессию, подчеркнув, что подобные действия не останутся без ответа.

«Мы молимся, чтобы справедливость восторжествовала, и те, кто разжигает конфликты, понесли заслуженное наказание», — заявил президент.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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