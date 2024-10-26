Израильская авиация нанесла удары фосфорными бомбами по деревням в провинции Эн-Набатия на юге Ливана. Об этом сообщило ливанское информационное агентство NNA. В результате атак в пригороде Сура вспыхнули крупные пожары, а в ряде селений отключилось электричество.

Удары продолжались и по другим населенным пунктам и деревням на юге Ливана. Пока не поступало информации о количестве погибших и пострадавших.

Согласно данным министерства здравоохранения Ливана, с 8 октября 2023 года в результате атак погибли 2634 человека, включая 104 ребенка и 194 женщины. Более 12 252 человека получили ранения.

Использование боеприпасов с белым фосфором против военных целей, расположенных в местах сосредоточения гражданского населения, запрещено дополнительным протоколом к Женевской конвенции 1949 года и Конвенцией ООН о конкретных видах обычного оружия 1980 года. Однако использование его для создания дымовой завесы не запрещается.

За минувшие сутки Военно-воздушные силы Израиля атаковали более 70 объектов движения «Хезболла» в Ливане.

Среди целей израильских ударов были пусковые площадки для противотанковых ракет, командные пункты, склады оружия и другие объекты военной инфраструктуры.

Также израильские силы устранили нескольких членов «Хезболлы», которые запускали ракеты по израильским войскам. Один из ударов был нанесен по зданию, где, по утверждению Израиля, находились члены движения и боеприпасы.