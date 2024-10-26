ПОЛИТИКА
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Покушение на бывшего пресс-секретаря президента Узбекистана
В Узбекистане возбуждено уголовное дело после обстрела автомобиля бывшего пресс-секретаря президента Комила Алламжонова
Покушение на бывшего пресс-секретаря президента Узбекистана
Комил Алламжонов / Фото: пресс-служба президента Узбекистана / Others
26 октября 2024 г.

Генеральная прокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело после того, как неизвестные обстреляли автомобиль бывшего пресс-секретаря президента Комила Алламжонова. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Инцидент произошел в ночь на 26 октября в Кибрайском районе Ташкентской области. Двое неизвестных открыли огонь по автомобилю Range Rover, в котором находился Алламжонов, после чего скрылись. Пострадавших в результате атаки нет.

За рулем автомобиля был гражданин С.С., а следом за внедорожником ехал охранник Алламжонова в автомобиле Cobalt. По факту обстрела возбуждено уголовное дело по статьям 25 и 97 Уголовного кодекса Узбекистана («Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Умышленное убийство»). Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия для установления подозреваемых.

Комилу Алламжонову 40 лет. Он занимал пост пресс-секретаря президента Узбекистана с 2017 по 2018 год, после чего возглавлял Агентство информации и массовых коммуникаций.

В 2022 году он вернулся в администрацию президента, а в сентябре 2023 года ушел с должности главы департамента информационной политики, объявив о планах работать в частном секторе.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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