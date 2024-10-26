Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Иран «не обострять напряженность» в ответ на недавние израильские удары по иранским военным объектам. В заявлении на платформе X он отметил, что израильское правительство проинформировало их о проведенной операции, добавив, что были приняты меры для «минимизации ущерба среди гражданского населения».

Шольц заявил, что дальнейшее обострение ситуации недопустимо.

«Мой посыл Ирану ясен: нельзя продолжать обострение напряженности. Это должно закончиться. Только тогда появится возможность для мирного развития на Ближнем Востоке», — заявил он.

Канцлер также призвал к немедленному прекращению огня и освобождению пленных в Газе, добавив, что резолюция 1701 ООН по-прежнему должна оставаться ориентиром для действий в Ливане.

«Мы ожидаем, что «Хезболла» отступит за реку Литани, что позволит мирному развитию», — сказал Шольц.

В ночь на субботу Израиль нанес серию ударов по военным объектам в Иране в ответ на атаку Тегерана 1 октября. Израильские военные сообщили о поражении целей в трех провинциях — Тегеран, Хузестан и Илам.

По данным израильской стороны, были атакованы объекты по производству ракет и средства противовоздушной обороны. Удары были нацелены на предприятия, где, как предполагается, производились ракеты для атак на Израиль в течение последнего года.

Армия также поразила системы ПВО и другие воздушные активы Ирана, которые могли помешать оперативным возможностям Израиля в иранском воздушном пространстве.