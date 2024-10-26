ПОЛИТИКА
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Решающая битва за Грузию
В Грузии начались парламентские выборы, которые называют самыми важными в истории страны с момента обретения независимости в 1991 году. От их исхода зависит пойдет ли страна и дальше на пути интеграции в Евросоюз или, как предупреждают представители оппозиции, попадет в зону влияния России. Правящая партия «Грузинская мечта‎» нацелена получить абсолютное большинство, чтобы изменить конституцию. Оппозиционные партии объединились под эгидой президента Саломе Зурабишвили, чтобы не допустить победы «‎Грузинской мечты»‎. Что еще важно знать о грузинских выборах — разбирался TRT на русском. #Грузия #Тбилиси #Зурабишвили
В Грузии начались парламентские выборы, которые называют самыми важными в истории страны с момента обретения независимости в 1991 году. От их исхода зависит пойдет ли страна и дальше на пути интеграции в Евросоюз или, как предупреждают представители оппозиции, попадет в зону влияния России. Правящая партия «Грузинская мечта‎» нацелена получить абсолютное большинство, чтобы изменить конституцию. Оппозиционные партии объединились под эгидой президента Саломе Зурабишвили, чтобы не допустить победы «‎Грузинской мечты»‎. Что еще важно знать о грузинских выборах — разбирался TRT на русском. / Others
26 октября 2024 г.
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