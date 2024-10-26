26 октября 2024 г.
ПОЛИТИКА
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Решающая битва за Грузию
В Грузии начались парламентские выборы, которые называют самыми важными в истории страны с момента обретения независимости в 1991 году. От их исхода зависит пойдет ли страна и дальше на пути интеграции в Евросоюз или, как предупреждают представители оппозиции, попадет в зону влияния России. Правящая партия «Грузинская мечта» нацелена получить абсолютное большинство, чтобы изменить конституцию. Оппозиционные партии объединились под эгидой президента Саломе Зурабишвили, чтобы не допустить победы «Грузинской мечты». Что еще важно знать о грузинских выборах — разбирался TRT на русском. #Грузия #Тбилиси #Зурабишвили
В Грузии начались парламентские выборы, которые называют самыми важными в истории страны с момента обретения независимости в 1991 году. От их исхода зависит пойдет ли страна и дальше на пути интеграции в Евросоюз или, как предупреждают представители оппозиции, попадет в зону влияния России. Правящая партия «Грузинская мечта» нацелена получить абсолютное большинство, чтобы изменить конституцию. Оппозиционные партии объединились под эгидой президента Саломе Зурабишвили, чтобы не допустить победы «Грузинской мечты». Что еще важно знать о грузинских выборах — разбирался TRT на русском. / Others
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