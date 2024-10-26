Несколько тысяч северокорейских военнослужащих прибыли в Курскую область России, где, по данным The New York Times, они могут присоединиться к боевым действиям против украинских сил. Издание ссылается на информацию украинских и американских чиновников.

Военные из элитных подразделений народной армии КНДР находятся в западной части Курской области с 23 октября. По словам источников, каждый день поступает новое пополнение, и к 28 октября ожидается прибытие до пяти тысяч солдат. Их доставляют с Дальнего Востока на транспортных самолетах Ил-76.

Пока неизвестно, какую роль северокорейские военные будут выполнять, и планирует ли российское командование перебросить их на территорию Украины. На данный момент они еще не вступали в боевые действия.

Ранее западные СМИ и разведка Южной Кореи сообщали о намерении властей КНДР отправить около 12 тыс. военнослужащих для поддержки России в войне с Украиной.

Глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что США имеют доказательства присутствия северокорейских солдат в России, хотя их точные задачи остаются неясными.

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о спутниковых снимках, подтверждающих присутствие северокорейских войск, отметил, что «снимки — вещь серьезная» и они «что-то отражают.

Касаясь отношений с КНДР, Путин напомнил, что 24 октября Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Северной Кореей. Он сослался на четвертую статью этого договора, заявив, что Россия серьезно относится к своим обязательствам, и подчеркнул, что детали дальнейших действий будут обсуждаться в рамках переговоров с северокорейскими партнерами.

В статье 4 договора «О всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР» прописано, что в случае нападения на одну из сторон другая сторона обязана оказать военную и иную поддержку, согласно статье 51 Устава ООН и в соответствии с национальным законодательством.