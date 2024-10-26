Согласно первым экзитполам, партия «Грузинская мечта» лидирует на выборах, получая 56,1% голосов, сообщает телеканал Imedi. Для прохождения в парламент, где 150 мест, партии нужно преодолеть пятипроцентный барьер. Экзитпол также показывает, что в парламент проходят «Коалиция перемен» с 12,6%, «Единство — национальное движение» с 11,6% и «Сильная Грузия» с 7%.

Оппозиционный канал Mtavari приводит другие данные: по их версии, «Грузинская мечта» получает 42%, «Коалиция перемен» — 18%, «Единство — национальное движение» — 13%, «Сильная Грузия» — 9%, а партия «Гахария — За Грузию» — 8%.

Несмотря на различия в данных экзитполов, как правящая партия, так и оппозиция заявили о своей победе.

Премьер-министр Кобахидзе назвал эти выборы решающими: «Это референдум между войной и миром, между аморальной пропагандой и традиционными ценностями, между темным прошлым и светлым будущим». Он выразил уверенность, что правящая партия получит около 60% голосов.

Лидеры оппозиции призвали граждан голосовать за европейское будущее страны.

«Сегодня решающий день, который определит последующие десятилетия», – заявил лидер партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе.