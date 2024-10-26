Президент Украины Владимир Зеленский отказался принять генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Киеве после того, как тот посетил саммит БРИКС в Казани. Об этом сообщили агентство France Presse и «РБК-Украина» со ссылкой на источники в офисе украинского президента.

Причиной отказа стал визит Гутерриша в Россию, где он на саммите БРИКС призвал к установлению «справедливого мира» в Украине, обращаясь, в том числе, к президенту России Владимиру Путину. В офисе Зеленского осудили поездку Гутерриша, назвав ее «унижением здравомыслия и международного права».

Министерство иностранных дел Украины также раскритиковало Генсека ООН за отказ посетить Глобальный саммит мира в Швейцарии.

«Генеральный секретарь ООН отклонил приглашение Украины на первый Глобальный саммит мира в Швейцарии. Однако он принял приглашение в Казань от военного преступника Путина. Это неправильный выбор, который не способствует делу мира. Он только вредит репутации ООН», — говорится в сообщении украинского министерства на платформе соцсети X.

Гутерриш, несмотря на это, подтвердил, что российское вторжение в Украину нарушает Устав ООН и международное право. Он планировал визит в Киев после саммита БРИКС, однако поездка не состоялась.

Согласно сообщению Reuters, переговоры о встрече Гутерриша с Зеленским продолжаются, но точная дата еще не определена.