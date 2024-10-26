По предварительным данным ЦИК Грузии, правящая партия «Грузинская мечта» лидирует на парламентских выборах, набирая 53,03% голосов после обработки почти 72% бюллетеней. В парламент также проходят четыре оппозиционные силы: «Коалиция перемен» (11,2%), «Единство – национальное движение» (9,83%), «Сильная Грузия» (9,02%) и партия «Гахария – за Грузию» (8,22%).

При явке 58,94% проголосовали более 2 млн человек. «Это не окончательный результат, мы еще не смогли получить информацию из 5 районов горных регионов», – отметила пресс-секретарь ЦИК Натия Иоселиани.

Однако по данным оппозиционного канала Mtavari, результаты существенно отличаются: «Грузинская мечта» получает 42%, «Коалиция перемен» – 18%, «Единство – национальное движение» – 13%, «Сильная Грузия» – 9%, «Гахария – за Грузию» – 8%.

«Европейская Грузия побеждает с 52% голосов, несмотря на попытки фальсификации выборов и без голосов диаспоры. Грузия продемонстрировала демократию, европейскость и зрелость... Я горжусь и уверена в нашем европейском будущем!», – написала президент Саломе Зурабишвили в своем аккаунте соцсети Х.

При явке 58,94% проголосовали более 2 млн человек. «Это не окончательный результат, мы еще не смогли получить информацию из 5 районов горных регионов», – отметила пресс-секретарь ЦИК Натия Иоселиани.

Исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе признал, что партия рассчитывала на лучший результат: «Я должен сказать вам искренне, что мы немного большего ожидали. Это естественно». По его оценке, партия получит в парламенте 90-91 место, что не дает конституционного большинства в 113 мандатов.

Экзитполы также показывают лидерство правящей партии, однако с разбросом от 40% (оппозиционный портал Formula) до 56% (провластный Imedi). Председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили, как и поддерживающая оппозицию президент Саломе Зурабишвили, уже заявили о победе своих сил.

Глава ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили объявил выборы состоявшимися.