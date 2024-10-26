Вооруженные силы Ирана сообщили о возросшем числе жертв в результате ночного израильского авиаудара - погибли четверо военнослужащих. По данным иранского командования, израильские истребители использовали подконтрольное США воздушное пространство над Ираком для запуска ракет дальнего действия.

Согласно заявлению Генерального штаба вооруженных сил Ирана, несколько ракет дальнего действия с облегченными боеголовками были выпущены с расстояния около 100 километров от иранской границы. Целями стали радарные системы в приграничных провинциях Илам и Хузестан, а также в районе Тегерана.

Атака началась около 2:30 по местному времени. Системы противовоздушной обороны Ирана перехватили большинство ракет в районе Тегерана, что сопровождалось громкими взрывами. Военные отметили, что боеголовки использованных ракет составляли «примерно одну пятую от размера иранских баллистических боеголовок».

«Благодаря оперативному реагированию нашей национальной противовоздушной обороны был нанесен лишь ограниченный ущерб, затронувший несколько радарных систем», — говорится в заявлении.

Иранские вооруженные силы назвали израильскую атаку «незаконным и неоправданным действием» и заявили о своем «праве на законные и легитимные действия в подходящее время». Тегеран также обвинил США в «ключевой роли» в поддержке «преступных действий Израиля, дестабилизирующих регион».

В ответ на произошедшее МИД Ирана осудил израильские авиаудары как «нарушение международного права» и подтвердил право страны на самооборону согласно статье 51 Устава ООН.

Этот прямой удар по военным объектам Ирана последовал за недавними иранскими ракетными атаками на Тель-Авив 1 октября, которые были проведены в ответ на гибель лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы, лидера ХАМАС Исмаила Хании и командующего Революционной гвардии Ирана Аббаса Нилфорушана.