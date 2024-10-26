Национальная разведывательная организация Турции (MİT) провела масштабную операцию против террористических целей на севере Сирии и Ирака. В период с 23 по 26 октября были атакованы 157 объектов, принадлежащих PKK/YPG, в ответ на недавнее террористическое нападение на предприятие TUSAŞ.

Основными целями операции стали штаб-квартиры организаций, военные тренировочные лагеря, логистические и технические склады, хранилища оружия и боеприпасов, а также объекты оборонной промышленности PKK/YPG.

В ходе операции активно использовались беспилотные летательные аппараты отечественного производства, в частности, ANKA производства TUSAŞ.

Министерство национальной обороны Турции также сообщило о нейтрализации 17 террористов PKK/YPG в северных районах Сирии - в зонах операций «Щит Евфрата», «Источник мира» и районе Манбиджа.

«Продолжаем борьбу без остановки и усталости. Наши доблестные Вооруженные силы нейтрализовали 17 террористов PKK/YPG в северных районах Сирии. Мы продолжим проводить непредсказуемые, нестандартные, быстрые и непрерывные операции для уничтожения терроризма в его источнике», — говорится в заявлении министерства.

Турецкие вооруженные силы подчеркнули, что продолжают операции на севере Сирии для обеспечения безопасности границ, мира и стабильности в регионе.