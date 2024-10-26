Бывший президент США Дональд Трамп в интервью популярному американскому подкастеру Джо Рогану поделился подробностями своего общения с президентом России Владимиром Путиным накануне начала конфликта в Украине.

По словам республиканца, он неоднократно предупреждал российского лидера: «Владимир, ты туда не пойдешь». Трамп утверждает, что начало военных действий было связано с тем, что Путин «совсем не уважает Байдена». От дальнейших подробностей разговоров кандидат в президенты воздержался, отметив, что это было бы некорректно.

Ранее в интервью The Wall Street Journal Трамп заявлял о более жестких предупреждениях: «Я сказал: «Владимир, если ты будешь преследовать Украину, я ударю тебя так сильно, что ты даже не поверишь. Я нанесу удар прямо по центру гребаной Москвы». Я сказал: «Мы друзья, я не хочу этого делать, но у меня нет выбора».

В ответ на эти заявления Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани отметил: «Можно ли угрожать [России]? Угрожать можно кому угодно, но России угрожать бессмысленно, потому что нас это только взбадривает. Но я такого разговора с Трампом не припомню». Российский президент связал подобные высказывания с предвыборной борьбой в США и призвал не воспринимать их всерьез.

При этом Путин положительно оценил намерения Трампа урегулировать конфликт: «Он говорил о стремлении сделать все для того, чтобы закончить конфликт на Украине. Мне кажется, что он говорил это искренне. Заявления подобного рода, от кого бы они ни исходили, мы, конечно, приветствуем».

Напомним, что Трамп неоднократно заявлял о своей способности прекратить конфликт в течение 24 часов в случае избрания президентом. Белый дом в свою очередь считает, что план Трампа по Украине приведет к ее капитуляции.