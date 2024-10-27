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«Грузинская мечта» впереди всех
После подсчета более 90% бюллетеней правящая партия набрала 54,26% голосов на парламентских выборах. Оппозиция не признает результаты и готовит протесты
«Грузинская мечта» впереди всех
Сторонники правящей партии празднуют победу после объявления результатов экзитполов / Фото: Reuters / Others
27 октября 2024 г.

Правящая партия «Грузинская мечта» лидирует на парламентских выборах, набирая 54,26% голосов после подсчета 90,42% бюллетеней, по данным ЦИК Грузии.

В парламент также проходят:

  • «Коалиция перемен» — 10,80%

  • «Единство — Национальное движение» — 10,04%

  • «Сильная Грузия» — 8,7%

  • «Гахария – за Грузию» — 7,73%

Лидер «Единого национального движения» Тина Бокучава заявила: «Грузинская мечта» сфальсифицировала выборы и украла победу у грузинского народа».

«Коалиция перемен» также обвинила правящую партию в «краже выборов и узурпации власти» и анонсировала акции протеста с 27 октября. К непризнанию результатов присоединилась и «Сильная Грузия».

В ответ генеральный секретарь «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе заверил, что оппозиция не сможет организовать переворот без поддержки общества, пригрозив «очень жесткой реакцией» на любые противозаконные действия.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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