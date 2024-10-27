Правящая партия «Грузинская мечта» лидирует на парламентских выборах, набирая 54,26% голосов после подсчета 90,42% бюллетеней, по данным ЦИК Грузии.

В парламент также проходят:

«Коалиция перемен» — 10,80%

«Единство — Национальное движение» — 10,04%

«Сильная Грузия» — 8,7%

«Гахария – за Грузию» — 7,73%

Лидер «Единого национального движения» Тина Бокучава заявила: «Грузинская мечта» сфальсифицировала выборы и украла победу у грузинского народа».

«Коалиция перемен» также обвинила правящую партию в «краже выборов и узурпации власти» и анонсировала акции протеста с 27 октября. К непризнанию результатов присоединилась и «Сильная Грузия».

В ответ генеральный секретарь «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе заверил, что оппозиция не сможет организовать переворот без поддержки общества, пригрозив «очень жесткой реакцией» на любые противозаконные действия.