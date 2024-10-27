Южная Корея, США и Япония обратились к Китаю с призывом сыграть конструктивную роль в ситуации с растущим военным сотрудничеством между Россией и КНДР. Об этом в субботу сообщил Сеул.

«Можно предположить, что Китай испытывает беспокойство по поводу отправки северокорейских военных [в РФ], что является наиболее серьезным уровнем военного сотрудничества между Пхеньяном и Москвой», — заявил неназванный представитель администрации президента Южной Кореи агентству Yonhap.

В пятницу в Вашингтоне состоялась трехсторонняя встреча советников по национальной безопасности: Син Вон Сика (Южная Корея), Джейка Салливана (США) и Такео Акибы (Япония). Главной темой обсуждения стала отправка северокорейских войск в Россию.

КНДР впервые отреагировала на обвинения в отправке 3000 военнослужащих, заявив, что любое размещение ее солдат в России соответствует международному праву.

По данным украинской военной разведки, северокорейские военные подразделения уже размещены в Курской области России. По информации разведслужб, КНДР готовит к отправке в Россию около 12 тыс. военных, включая спецподразделения. Часть северокорейских войск уже якобы проходит подготовку на востоке России.

Ранее на саммите БРИКС президент РФ Владимир Путин прокомментировал ратификацию Госдумой договора о «всеобъемлющем стратегическом партнерстве» с КНДР, подписанного в Пхеньяне летом 2024 года. Документ предусматривает взаимную военную помощь в случае агрессии против одной из сторон.

«Что и как мы будем делать в рамках этой статьи, это уже наше дело», — заявил президент РФ, не раскрывая деталей о возможной отправке северокорейских военных в Россию.

Как отмечает Financial Times, Китай действительно может быть обеспокоен этим сотрудничеством, так как оно грозит дестабилизировать баланс сил на Корейском полуострове и спровоцировать укрепление военного союза США, Японии и Южной Кореи в регионе.

По мнению аналитиков, о напряженности в отношениях между Пекином и Пхеньяном может свидетельствовать недавнее письмо Си Цзиньпина. В своем ответе на поздравления с 75-летием КНР китайский лидер впервые не назвал КНДР «дружественной соседней страной» – формулировку, которая традиционно использовалась в официальной переписке.