Министр обороны США Ллойд Остин обсудил с израильским коллегой Йоавом Галантом ночные удары Израиля по военным объектам в Иране. Об этом он сообщил в субботу в соцсети X.

«Я подчеркнул, что США хорошо подготовлены к защите американских сил и объектов в регионе, и дал понять, что Иран не должен совершить ошибку, ответив на удары Израиля, что в итоге положит конец этому обмену», — написал Остин.

Остин подтвердил «непоколебимую приверженность» США безопасности Израиля, подчеркнув необходимость дипломатического пути для снижения напряженности в регионе, включая соглашение об освобождении заложников и прекращении огня в Газе. Ранее США предупреждали о «последствиях» в случае ответных действий Ирана, хотя подчеркивали свою непричастность к израильским ударам.

Телефонный разговор глав оборонных министерств США и Израиля состоялся после израильских авиаударов, в результате которых погибли четверо иранских военных. По данным The New York Times (NYT) и Reuters, ночной удар Израиля по Ирану 26 октября поразил системы ПВО вокруг ключевых энергетических объектов и производство ракетного топлива.

Американские эксперты, изучив спутниковые снимки, подтвердили повреждение объектов в военном комплексе Парчин, где производилось твердое топливо для ракет, что может существенно ограничить ракетную программу Ирана. Как передает NYT, иранские чиновники также выразили обеспокоенность уязвимостью энергетической инфраструктуры после уничтожения систем ПВО.

«Израиль посылает нам четкий сигнал», — заявил Хамид Хоссейни, эксперт по нефтегазовой промышленности Ирана. «Это может иметь очень серьезные экономические последствия для Ирана, и теперь, когда мы понимаем ставки, нам нужно действовать мудро и не продолжать напряженность».

Официальный Тегеран утверждает, что большинство израильских ракет было сбито, а нанесенный урон минимален. Однако президент Ирана Масуд Пезешкиан дал понять, что Тегеран оставляет за собой право на «взвешенный и продуманный» ответ.