Президент России Владимир Путин заявил, что Министерство обороны страны разрабатывает варианты ответа на возможное разрешение Киеву наносить удары вглубь России дальнобойным западным оружием. Об этом президент сообщил в интервью Павлу Зарубину.

По словам Путина, украинские войска не способны самостоятельно применять такое вооружение: «Это могут делать только специалисты стран НАТО, потому что нужна для этого космическая разведка, которой у Украины, естественно, нет».

Отвечая на вопрос Зарубина о том, дошло ли до западных партнеров предупреждение о последствиях разрешения Украине наносить удары по России, президент отметил: «Они мне об этом ничего не сообщали, но надеюсь, услышали. Потому что, конечно, мы должны будем для себя тоже принимать какие-то решения».

«Как реагировать, когда, где конкретно, вопрос. Ну, об этом пока рановато говорить. Но, разумеется, наше военное ведомство над этим думает и будет предлагать различные варианты ответов», — заключил Путин.

Заявление Путина прозвучало на фоне неоднократных обращений президента Украины Владимира Зеленского к западным партнерам с просьбой разрешить удары вглубь российской территории.

Однако официальные лица США пока публично не высказывались о такой возможности, а в Пентагоне не выражают особого энтузиазма относительно поставок дальнобойного оружия Киеву, считая, что этот шаг приведет к резкой эскалации.