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Путин: если не услышали – примем решения
Президент РФ заявил, что Минобороны рассматривает варианты реагирования на возможное разрешение Западом нанесения ударов по России из Украины
Путин: если не услышали – примем решения
Владимир Путин / Фото: Reuters / Others
27 октября 2024 г.

Президент России Владимир Путин заявил, что Министерство обороны страны разрабатывает варианты ответа на возможное разрешение Киеву наносить удары вглубь России дальнобойным западным оружием. Об этом президент сообщил в интервью Павлу Зарубину.

По словам Путина, украинские войска не способны самостоятельно применять такое вооружение: «Это могут делать только специалисты стран НАТО, потому что нужна для этого космическая разведка, которой у Украины, естественно, нет».

Отвечая на вопрос Зарубина о том, дошло ли до западных партнеров предупреждение о последствиях разрешения Украине наносить удары по России, президент отметил: «Они мне об этом ничего не сообщали, но надеюсь, услышали. Потому что, конечно, мы должны будем для себя тоже принимать какие-то решения».

«Как реагировать, когда, где конкретно, вопрос. Ну, об этом пока рановато говорить. Но, разумеется, наше военное ведомство над этим думает и будет предлагать различные варианты ответов», — заключил Путин.

Заявление Путина прозвучало на фоне неоднократных обращений президента Украины Владимира Зеленского к западным партнерам с просьбой разрешить удары вглубь российской территории.

Однако официальные лица США пока публично не высказывались о такой возможности, а в Пентагоне не выражают особого энтузиазма относительно поставок дальнобойного оружия Киеву, считая, что этот шаг приведет к резкой эскалации.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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