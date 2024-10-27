ПОЛИТИКА
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Грузовик протаранил остановку в Израиле
В пригороде Тель-Авива рядом с военной базой грузовик въехал в автобусную остановку
Грузовик протаранил остановку в Израиле
Грузовик протаранил остановку в Израиле / Фото: Reuters / Others
27 октября 2024 г.

В Израиле грузовик врезался в автобусную остановку возле военной базы Глилот, где располагается подразделение военной разведки 8200. Инцидент произошел в пригороде Тель-Авива.

По данным израильской службы скорой помощи «Маген Давид Адом», медики оказали помощь десяткам пострадавших на месте происшествия. 16 человек госпитализированы, четверо находятся в тяжелом состоянии.

Полиция Израиля начала расследование инцидента, рассматривая версию террористического акта.

По информации журналиста государственного телеканала KAN Амихая Штейна, общее число пострадавших достигло 40 человек.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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