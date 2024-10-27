Израильские военные усилили удары по северу сектора Газа. В воскресенье утром авиаудар по жилому дому в Джабалии, крупнейшем из восьми исторических лагерей беженцев, привел к многочисленным жертвам, сообщают палестинские медики.

«Это жестокое преступление представляет собой одну из самых ужасных форм геноцида и принудительного перемещения, известных в современности», — заявило палестинское движение ХАМАС, возложив ответственность на «Вашингтон и причастные столицы».

Израиль продолжает утверждать, что наносит удары только по позициям вооруженных палестинских формирований, несмотря на многочисленные задокументированные жертвы среди гражданского населения.

По данным израильской армии, за последние 24 часа в районе Джабалии якобы были убиты более 40 «террористов», обнаружено большое количество военного снаряжения и уничтожена инфраструктура.

Также сообщается об уничтожении «террористической ячейки» в центральной части Газы. При этом хорошо известно, что Израиль весьма огульно причисляет палестинских гражданских лиц к «террористам».

Палестинское агентство WAFA сообщает, что число погибших от субботнего авиаудара по жилому кварталу в Бейт-Лахии возросло до 40 человек. В израильской армии заявили о «точечном ударе» высокоточным оружием по «силам ХАМАС», отметив, что сообщаемое число жертв не соответствует типу использованных боеприпасов.

По данным медиаофиса Газы, за 22 дня израильского наступления на севере эксклава погибли более 820 палестинцев. Палестинские медики сообщают о критическом состоянии системы здравоохранения и невозможности добраться до мест бомбардировок.

За год израильского вторжения в Газу погибли около 43 000 человек, преимущественно женщины и дети, более 100 000 ранены. Действия Израиля рассматриваются Международным судом ООН по обвинению в геноциде.