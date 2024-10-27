Тегеран будет взвешивать варианты демонстрации Израилю своей силы в ответ на атаку две ночи назад. Об этом в воскресенье сообщило официальное иранское информационное агентство IRNA со ссылкой на верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи.

Сам же аятолла Хаменеи заявил, что считает нападение Израиля на Иран не слишком серьезным, но требующим внимания.

«Зло, совершенное сионистским режимом две ночи назад, не должно быть ни преувеличено, ни преуменьшено», - заявил он в своем посте на X, назвав израильскую атаку «просчетом».

26 октября Израиль нанес авиаудары по военным объектам в Иране в ответ на ракетную атаку Тегерана 1 октября.

В результате воздушного удара, который, по словам иранских властей, нанес «ограниченный ущерб» нескольким радарным системам, погибли по меньшей мере четыре иранских солдата. Израильские военные предостерегли Тегеран от ответных действий.

Выступая 27 октября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что воздушная атака Израиля на Иран была «точной и мощной» и достигла всех поставленных целей.

«Мы обещали ответить на иранскую атаку, и в субботу [26 октября] мы нанесли удар. Атака на Иран была точной и мощной и достигла всех поставленных целей», - сказал Нетаньяху.

Президент США Джо Байден выразил надежду, что «это конец» после израильских ударов, отметив, что «похоже, что они не поразили ничего, кроме военных целей». Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило, что ядерные объекты не пострадали.

Власти США заявили, что были проинформированы заранее о готовящейся атаке, но не были причастны к ним непосредственно. Тегеран обвинил их в том, что они сыграли ключевую роль в нападении.