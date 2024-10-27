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В Челябинске полицейские застрелили экс-бойца ЧВК
Российские силовики застрелили бывшего участника частной военной компании, который нападал с ножом на прохожих, находясь в состоянии наркотического опьянения
В Челябинске полицейские застрелили экс-бойца ЧВК
Фото: Reuters / Others
27 октября 2024 г.

В Челябинске 26 октября сотрудники Росгвардии застрелили мужчину, бросавшегося на прохожих с ножом. По информации местных СМИ, инцидент произошел в Тракторозаводском районе, когда жители сообщили в полицию о полуголом агрессивном мужчине, который угрожал людям.

Сначала на вызов выехали сотрудники патрульно-постовой службы, однако нападавший успел скрыться в одной из квартир, сообщает местное издание 74.ру. Позже на место прибыли сотрудники Росгвардии. Когда они попытались задержать мужчину, он стал нападать на них с ножом.

По сообщениям, силовики сделали предупредительный выстрел в воздух, однако это не остановило агрессора, и в результате он был застрелен.

Источники челябинского новостного издания утверждают, что убитый ранее служил в некоей частной военной компании (ряд СМИ предполагают, что речь о ЧВК «Вагнер»), а также имел судимость за употребление наркотиков и причинение тяжкого вреда здоровью.

Газета «КП» пишет, что во время нападения он мог находиться под воздействием психоактивных веществ. Местные власти и силовые органы инцидент пока не комментировали.

В Следственном комитете сообщили СМИ, что «уточняют» информацию.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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