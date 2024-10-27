Израильский авиаудар убил троих дочерей жителя Газы

Палестинец в результате израильского авиаудара потерял трех дочерей, самой младшей было всего 12 дней от роду. По данным местных органов здравоохранения, с 7 октября 2023 года погибли около 43 000 палестинцев, в основном женщины и дети, и еще более 100 000 получили ранения. #trtнарусском #Газа #Палестина #палестинец #Израиль #атака #удар #авиаудар #отец #дочери #младенец #погибшие #новости #трт #новостимира