Власти Кыргызстана планируют запретить сделки продажи недвижимости и автомобилей в иностранной валюте и за наличные. Разработанные Минэкономики меры в законопроекте «О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР в сфере оплаты в безналичной форме» направлены, как утверждается, на поддержку местной валюты — сома, которая в последние месяцы испытывает давление из-за экономической нестабильности и колебаний на валютном рынке.

За проведение сделок с использованием долларов, евро или любой другой иностранной валюты предусмотрены штрафы как для продавца, так и для покупателя. При оформлении имущества потребуется предоставить квитанцию, подтверждающую, что оплата была осуществлена исключительно в безналичной форме, отмечает Knews.kg со ссылкой на правительственный документ.

Запрет, который обсуждается на уровне правительства, как сообщает издание 24.kg, призван стабилизировать курс сома и предотвратить отток капитала из страны. Правительственные экономисты считают, что использование иностранной валюты в сделках создает дополнительные риски для национальной экономики, так как это может привести к дальнейшему ослаблению сома и увеличению инфляции. Ожидается, что запрет сделает рынок недвижимости более прозрачным и уменьшит количество мошеннических схем, связанных с продажей имущества.

Местные эксперты отмечают, что такие меры также могут вызвать недовольство среди граждан, которые привыкли проводить сделки в долларах или других валютах. Они предупреждают о возможных негативных последствиях для рынка недвижимости. Политолог Бакыт Бакетаев считает, что новшество может ограничить финансовые потоки, что в конечном итоге негативно отразится на налоговых поступлениях в бюджет.

«В развитых странах применяются различные методы фискальной политики, позволяющие регулировать финансовые потоки без чрезмерного вмешательства. Монетизация и другие финансовые инструменты могут быть весьма полезными, если мы предоставим возможность работать всем валютам, включая криптовалюты», - сказал он.

Профессор и экономист Кенешбек Алымбеков, напротив, оценивает новые меры позитивно.

«Безналичная система способствует более четкому отслеживанию денежных потоков, что делает финансовые операции более безопасными и доступными для мониторинга как государственными, так и частными структурами. Во всех передовых странах используется безналичная система, что уже доказало свою эффективность в борьбе с серыми схемами и коррупцией», - отмечает эксперт.