Руководитель Офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак заявил, что для начала переговоров с Россией ее войска должны хотя бы уйти на позиции, которые они занимали до 24 февраля 2022 года.

Об этом он сказал в интервью итальянской газете Corriere Della Sera, добавив, что президент Владимир Зеленский никогда не говорил о территориальном компромиссе, а, напротив, настаивает на необходимости восстановления международно признанных границ Украины.

Ермак отметил, что Крым и Донбасс безоговорочно остаются украинскими территориями и выразил недовольство тем, что российская сторона пытается диктовать условия.

«Мы не можем строить мирное предложение под влиянием людей, которые жаждут войны. Мы будем готовы провести международную конференцию, когда почувствуем свою силу, и у нас будет поддержка «Глобального Юга» в переговорах с Россией», - сказал Ермак.

Глава ОП Украины также отметил, что мирная конференция может быть перенесена на следующий год в зависимости от ситуации на фронте и политической обстановки.