В Брянской области была совершена попытка прорыва границы в окрестностях населенного пункта Манев Климовского района, о чем сообщил местный губернатор Александр Богомаз.

Он сказал, что действия ВСУ были пресечены, а «противнику нанесено огневое поражение».

«На данный момент ситуация в Климовском районе стабильна и контролируется силами Оперативного штаба в Брянской области», — написал Богомаз в социальных сетях.

Он также отметил, что силы ПВО сбили очередной украинский беспилотник над территорией области, при этом пострадавших и разрушений не зафиксировано.

Украинские военные и власти пока не комментировали эти сообщения.