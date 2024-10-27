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Новый прорыв границы РФ?
Губернатор Брянской области заявил о неудачной попытке прорыва границы в Климовском районе
Новый прорыв границы РФ?
Климовский район Брянской области (иллюстративное фото) / Wiki Commons / Others
27 октября 2024 г.

В Брянской области была совершена попытка прорыва границы в окрестностях населенного пункта Манев Климовского района, о чем сообщил местный губернатор Александр Богомаз.

Он сказал, что действия ВСУ были пресечены, а «противнику нанесено огневое поражение».

«На данный момент ситуация в Климовском районе стабильна и контролируется силами Оперативного штаба в Брянской области», — написал Богомаз в социальных сетях.

Он также отметил, что силы ПВО сбили очередной украинский беспилотник над территорией области, при этом пострадавших и разрушений не зафиксировано.

Украинские военные и власти пока не комментировали эти сообщения.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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