Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий иностранцам и лицам без гражданства служить в Вооруженных силах Украины по контракту на офицерских должностях.

Ранее иностранцы могли служить в ВСУ только на должностях рядового и сержантского состава.

Перед подписанием контракта иностранцы должны будут пройти проверку, для чего будет создан Центр рекрутинга иностранцев.

Проверки будут включать законность пересечения границы, отсутствие административной или уголовной ответственности в Украине, а также возможное участие в разведывательно-подрывной деятельности против страны.

Это решение также включает временный безвизовый режим для иностранных граждан, желающих вступить в ряды ВСУ.

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко отметил, что законопроект, одобренный парламентом 10 октября, был принят в связи с дефицитом офицерского состава.