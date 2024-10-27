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Зеленский разрешил иностранным офицерам служить в ВСУ
Президент Украины подписал закон, разрешающий иностранцам служить в ВСУ по контракту на офицерских должностях
Зеленский разрешил иностранным офицерам служить в ВСУ
Владимир Зеленский / Фото: пресс-служба ОП Украины / Others
27 октября 2024 г.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий иностранцам и лицам без гражданства служить в Вооруженных силах Украины по контракту на офицерских должностях.

Ранее иностранцы могли служить в ВСУ только на должностях рядового и сержантского состава.

Перед подписанием контракта иностранцы должны будут пройти проверку, для чего будет создан Центр рекрутинга иностранцев.

Проверки будут включать законность пересечения границы, отсутствие административной или уголовной ответственности в Украине, а также возможное участие в разведывательно-подрывной деятельности против страны.

Это решение также включает временный безвизовый режим для иностранных граждан, желающих вступить в ряды ВСУ.

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко отметил, что законопроект, одобренный парламентом 10 октября, был принят в связи с дефицитом офицерского состава.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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