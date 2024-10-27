Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий иностранцам и лицам без гражданства служить в Вооруженных силах Украины по контракту на офицерских должностях.
Ранее иностранцы могли служить в ВСУ только на должностях рядового и сержантского состава.
Перед подписанием контракта иностранцы должны будут пройти проверку, для чего будет создан Центр рекрутинга иностранцев.
Проверки будут включать законность пересечения границы, отсутствие административной или уголовной ответственности в Украине, а также возможное участие в разведывательно-подрывной деятельности против страны.
Это решение также включает временный безвизовый режим для иностранных граждан, желающих вступить в ряды ВСУ.
Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко отметил, что законопроект, одобренный парламентом 10 октября, был принят в связи с дефицитом офицерского состава.