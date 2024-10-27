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Египет предложил прекращение огня в Газе на два дня
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси предложил двухдневное прекращение огня в секторе Газа для обмена пленными и возобновление переговоров в течение 10 дней
Египет предложил прекращение огня в Газе на два дня
Абдель Фаттах ас-Сиси / Фото: Reuters / Others
27 октября 2024 г.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси предложил двухдневное прекращение огня в секторе Газа для обмена израильских пленных на некоторых палестинских заключенных.

Выступая вместе с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном на пресс-конференции в Каире, эль-Сиси сказал, что переговоры должны возобновиться в течение 10 дней после введения временного прекращения огня в попытке достичь постоянного.

Его комментарии прозвучали в тот момент, когда израильская и египетская делегации встречаются в Катаре, чтобы возобновить переговоры о прекращении огня.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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