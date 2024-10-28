В Тель-Авиве грузовик протаранил остановку: 40 пострадавших

Грузовик въехал в автобусную остановку в пригороде Тель-Авива рядом с военной базой Глилот, где располагается подразделение военной разведки. Полиция Израиля начала расследование инцидента, рассматривая версию террористического акта. Израильская служба скорой помощи «Маген Давид Адом» сообщила, что пострадали 35 человек, стоявшие на остановке и поблизости. По информации журналиста государственного телеканала KAN Амихая Штейна, общее число пострадавших достигло 40 человек. #trtнарусском #Израиль #ТельАвив #авария #теракт #остановка #грузовик #пострадавшие #shorts #новости #трт #дтп