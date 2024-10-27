Содружество наций — это политическое объединение, состоящее из 56 стран, большинство из которых имеют исторические связи с Британской империей. Страны, входящие в Содружество, делятся на республики, конституционные монархии и государства с различными формами правления.

Король Карл, который официально исполняет роль главы Содружества, является монархом в 14 странах помимо Великобритании. Среди них Канада, Австралия, Новая Зеландия и ряд карибских и тихоокеанских наций, таких как Ямайка, Папуа — Новая Гвинея и Соломоновы Острова. Многие государства Содружества, такие как Индия и ЮАР, являются членами объединения, но не признают британского короля своим главой.

Двухгодичная встреча глав правительств Содружества, проводимая в этом году на островном государстве Самоа, привлекает ключевых политических лидеров. Саммит также посещает и премьер-министр Кир Стармер. Самоа стало первым тихоокеанским островным государством, принимающим это мероприятие. Король Великобритании возглавляет саммит стран-участниц.

Однако, несмотря на сохранение формального статуса, при более внимательном рассмотрении списка участников становится очевидным, что влияние британского монарха на страны Содружества значительно ослабло.

Британская корона сталкивается с возрастающим числом вызовов: некоторые государства обсуждают возможность выхода из состава Содружества и полного отказа от монархического правления в пользу перехода к республиканским моделям, а влияние Великобритании на глобальную политику уже не столь велико, как в прошлом.

В то время как Содружество наций постепенно теряет свое влияние, такие саммиты, как БРИКС и Большая Двадцатка, укрепляют свои позиции как платформы для решения глобальных вопросов среди государств, стремящихся к многополярному мировому порядку.

Так, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент ЮАР Сирил Рамафоса, оба из числа наиболее влиятельных лидеров стран Содружества, в этом году не приняли участие в саммите. Вместо этого они выбрали саммит БРИКС — международной организации, объединяющей крупнейшие развивающиеся страны, проводимый президентом России Владимиром Путиным в Казани. На этом альтернативном форуме присутствовали также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, председатель КНР Си Цзиньпин и другие значимые мировые лидеры.

Пренебрежение некоторыми странами Содружества в пользу БРИКС подчеркивает растущую привлекательность объединений, независимых от западного влияния. Это выбор наглядно демонстрирует, как лидеры развивающихся стран стремятся к политической автономии и выстраиванию новых альянсов, которые лучше отражают их интересы в меняющемся глобальном ландшафте.

Кроме того, несколько стран Карибского бассейна вообще использовали преддверие саммита, чтобы призвать Великобританию выплатить репарации за наследие рабства. В частности, премьер-министр Багамских Островов Филип Дэвис в четверг заявил, что хочет «откровенного» обсуждения этого вопроса со Стармером и будет добиваться упоминания вопроса о репарациях в заключительном заявлении лидеров на мероприятии. Все три кандидата на пост следующего Генерального секретаря Содружества — от Гамбии, Ганы и Лесото — одобрили политику репарационного правосудия за рабство.

Стармер же заявил журналистам, что этот вопрос не будет включен в повестку дня саммита. Премьер сказал, что хотел бы, чтобы саммит был посвящен будущему, а не прошлому, сообщив журналистам по прибытии в Самоа, что члены Содружества сообщили ему, что они «сталкиваются с реальными проблемами, связанными с такими вещами, как климат, здесь и сейчас». Король, в сою очередь, призвал лидеров «выбрать в семье Содружества язык общности и уважения и отвергнуть язык разделения».

Тем временем, по данным Секретариата Содружества, решение повестки дня определяется всеми лидерами стран-членов.

Знаковый курьез также произошел во время пятидневного визита короля в Австралию, где он выступил перед депутатами и сенаторами парламента, что стало важным моментом его первого визита в Австралию в качестве монарха.

Карл столкнулся с протестом со стороны австралийского сенатора, которая, будучи аборигеном, обвинила монархию в захвате земель коренного населения.

После завершения своей речи, в которой монарх рассказал о своем времени в школе в Австралии, пандемии COVID-19 и уязвимости страны перед климатическими изменениями, независимый сенатор от Виктории Лидия Торп подошла к сцене и крикнула: «Это не ваша страна».

«Вы совершили геноцид против нашего народа. Верните нам нашу землю. Отдайте то, что вы у нас украли — наши кости, наши черепа, наших детей, наших людей», — кричала Торп, активно выступающая за права коренных народов.

«Вы уничтожили нашу землю. Нам нужен договор. Мы хотим договора в этой стране. Вы — геноцидник», — добавила она.

Торп является сторонником заключения договора между правительством Австралии и ее коренными жителями.

В отличие от Новой Зеландии и других бывших британских колоний, в Австралии так и не был заключен договор с коренными народами. Многие аборигены подчеркивают, что они никогда не уступали короне свои земли.

Когда охрана проводила ее к выходу, она выкрикнула: «Это не ваша земля. Вы не мой король. Вы не наш король», а уже покидая зал, она добавила: «F**k the colony».

Таким образом, общее настроение событий вокруг Содружества указывает на усиливающееся движение в сторону политической независимости стран-участниц, что обостряет и без того слабое влияние британской короны. Поддержка Содружества сохраняется скорее как символическое наследие. В современных политических реалиях многие страны ищут пути более тесного сотрудничества с новыми альянсами.