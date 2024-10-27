Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала граждан выйти на улицы в знак протеста против фальсификаций и других нарушений, которые, по утверждениям оппозиции (которую поддерживает и сама президент) широко применялись в день голосования — 26 октября.

Зурабишвили, выступая перед журналистами и сторонниками, заявила: «Я не принимаю эти выборы. Это невозможно принять, потому что это будет означать принятие России в нашу страну, подчинение Грузии России». Она добавила, что результаты выборов не отражают истинную волю народа и что граждане должны отстаивать свои права.

Президент призвала людей собраться завтра, 28 октября, в 19:00 по местному времени на проспекте Руставели в Тбилиси. «Мы должны показать всему миру, что мы не принимаем результаты этих выборов», — добавила она. Зурабишвили также назвала эти выборы «спецоперацией России», которая украла у грузинского народа право выбора.

Лидеры оппозиционных партий поддержали призыв президента и выразили готовность участвовать в протестах. Они также заявили о намерении обратиться в международные организации с просьбой о помощи и наблюдении за ситуацией в стране.

По информации ЦИК, партия «Грузинская мечта», которую ее оппоненты называют «лояльной Москве», набрала 53,9% голосов. Четыре оппозиционные партии, поддерживающие курс на углубление связей с Западом, также преодолели барьер для прохождения в парламент. Эти партии не признали результаты голосования, считая их сфальсифицированными. Наиболее значимые из них — «Коалиция за перемены» и «Единое национальное движение» — публично отказались от своих мандатов.

Саломе Зурабишвили, избранная в 2018 году, является последним президентом, избранным на всеобщих выборах. С 2024 года президент Грузии (согласно поправкам в Конституцию от 2017 года) будет избираться косвенно — коллегией выборщиков, состоящей из депутатов и региональных делегатов. Зурабишвили была избрана как союзник правящей партии «Грузинская мечта», однако в последние годы она ушла в оппозицию парламентскому большинству.