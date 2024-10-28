ПОЛИТИКА
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В Ливане журналисты вышли на митинг против израильских нападений на офисы СМИ
Ливанские журналисты осудили продолжающиеся нападения Израиля на сотрудников СМИ в Ливане. Протестующие собрались на площади Мучеников в Сайде, где вывесили плакаты с фотографиями трех журналистов, погибших в результате израильского авиаудара 25 октября, и держали транспаранты с надписями «Нет нападениям на журналистов» и «Мы продолжим». #trtнарусском #Израиль #Ливан #Сайда #журналисты #протест #сотрудникиСМИ #СМИ #новости #трт #новостимира
В Ливане журналисты вышли на митинг против израильских нападений на офисы СМИ / Others
28 октября 2024 г.
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