В ночь на 28 октября два предприятия в Воронежской области подверглись атаке украинских беспилотников, сообщил глава региона Александр Гусев. По данным телеграм-каналов Baza и Mash, ударам подверглись два спиртзавода.

В результате атаки в Аннинском районе были ранены два сотрудника предприятия, возник пожар, который был потушен около двух часов ночи. В результате возгорания повреждены несколько зданий, техника, два гаража с транспортом, жилой дом и линия электропередачи.

На втором предприятии, расположенном в Новохоперском районе, беспилотник повредил крышу хозяйственной постройки и емкость, но пожара не произошло. По данным телеграм-канала Shot, пострадал один человек, но официальных данных о пострадавших от главы региона не поступало.

Минобороны РФ сообщило, что ПВО перехватили 21 украинский беспилотник над российскими регионами, включая один в Воронежской области, 13 в Белгородской, шесть в Брянской и один в Курской.

Это не первая атака на спиртзаводы. Ранее, 22 октября, беспилотники атаковали подобные предприятия в Тульской и Тамбовской областях.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.