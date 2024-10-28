28 октября 2024 г.
ПОЛИТИКА
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Нетаньяху подвергся нападкам во время поминальной речи
Семьи погибших прервали выступление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху словами «Позор вам!». Это произошло во время поминальной речи в память о жертвах событий 7 октября. #trtнарусском #биньяминнетаньяху #израиль #поминальнаяречь #семьипогибших #безопасность #израильскоеобщество #нетаньяху #критикаправительства #погибшие #израильтяне #новости #протест #новости #трт #новостимира
Нетаньяху подвергся нападкам во время поминальной речи / Others
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