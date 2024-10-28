ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Атака на базу США в Сирии
Военная база США на востоке Сирии, расположенная на нефтяном месторождении Аль-Омар, подверглась ракетному обстрелу
Атака на базу США в Сирии
Военная база США на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу / Фото: Reuters
28 октября 2024 г.

Американская военная база на нефтяном месторождении Аль-Омар в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщил 27 октября иранский источник IRNA. По информации агентства, на базе было слышно несколько мощных взрывов, однако подробности о последствиях удара пока не разглашаются.

Ранее, 9 октября, телеканал Al Mayadeen также сообщал о ракетном обстреле американской базы в этом регионе, после которого силы международной коалиции во главе с США нанесли ответные удары по деревням, контролируемым сирийской армией.

Подобные инциденты неоднократно происходили в последние месяцы. 29 сентября сообщалось о ракетной атаке на базу США возле газового месторождения Конико в Дейр-эз-Зоре. В конце августа на том же объекте вновь произошел обстрел.

Ранее вооруженные силы Ирана сообщили о возросшем числе жертв в результате ночного израильского авиаудара — погибли четверо военнослужащих. По данным иранского командования, израильские истребители использовали подконтрольное США воздушное пространство над Ираком для запуска ракет дальнего действия.

Согласно заявлению Генерального штаба вооруженных сил Ирана, несколько ракет дальнего действия с облегченными боеголовками были выпущены с расстояния около 100 километров от иранской границы. Целями стали радарные системы в приграничных провинциях Илам и Хузестан, а также в районе Тегерана.

Тегеран также обвинил США в «ключевой роли» в поддержке «преступных действий Израиля, дестабилизирующих регион».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us