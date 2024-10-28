Американская военная база на нефтяном месторождении Аль-Омар в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщил 27 октября иранский источник IRNA. По информации агентства, на базе было слышно несколько мощных взрывов, однако подробности о последствиях удара пока не разглашаются.

Ранее, 9 октября, телеканал Al Mayadeen также сообщал о ракетном обстреле американской базы в этом регионе, после которого силы международной коалиции во главе с США нанесли ответные удары по деревням, контролируемым сирийской армией.

Подобные инциденты неоднократно происходили в последние месяцы. 29 сентября сообщалось о ракетной атаке на базу США возле газового месторождения Конико в Дейр-эз-Зоре. В конце августа на том же объекте вновь произошел обстрел.

Ранее вооруженные силы Ирана сообщили о возросшем числе жертв в результате ночного израильского авиаудара — погибли четверо военнослужащих. По данным иранского командования, израильские истребители использовали подконтрольное США воздушное пространство над Ираком для запуска ракет дальнего действия.

Согласно заявлению Генерального штаба вооруженных сил Ирана, несколько ракет дальнего действия с облегченными боеголовками были выпущены с расстояния около 100 километров от иранской границы. Целями стали радарные системы в приграничных провинциях Илам и Хузестан, а также в районе Тегерана.

Тегеран также обвинил США в «ключевой роли» в поддержке «преступных действий Израиля, дестабилизирующих регион».