ПОЛИТИКА
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Запад пытается спасти ООН от Израиля
Главы МИД семи стран, включая Великобританию и Францию, раскритиковали планы Тель-Авива запретить работу ООН в Палестине
Запад пытается спасти ООН от Израиля
фото: АА / Photo: AA
28 октября 2024 г.

Группа семи стран Запада и Азии выразила «серьезную обеспокоенность» по поводу законопроекта Израиля, который существенно ограничивает деятельность агентства ООН для палестинских беженцев (БАПОР) в Газе и на оккупированном Западном берегу. Законопроект предполагает запрет на работу БАПОР в Израиле и, как ожидается, будет обсужден в Кнессете после открытия зимней сессии парламента 28 октября.

Министры иностранных дел Великобритании, Франции, Германии, а также Австралии, Канады, Японии и Южной Кореи 27 октября заявили, что любое ограничение работы БАПОР приведет к «катастрофическим последствиям для уже критической и быстро ухудшающейся гуманитарной ситуации». Они призвали израильское правительство выполнять свои международные обязательства и обеспечить неограниченную гуманитарную помощь.

БАПОР, которая десятилетиями была главной организацией ООН в Газе, подвергается все более жесткой критике со стороны израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и других правых политиков. Нетаньяху утверждает, что БАПОР якобы «увековечивает проблему палестинских беженцев» и должна быть ликвидирована. Тель-Авив последовательно пытается замолчать тему изгнания палестинцев с их территорий, выступая против любых компенсаций и возможности возвращения.

Положение БАПОР усложняется на фоне углубляющегося гуманитарного кризиса в Газе — израильское вторжение привело к тому, что почти 90% из 2,3 млн жителей сектора лишились домов. С начала операции погибли почти 43 тыс. человек, возникли вспышки болезней и появились опасения голода.

В случае принятия законопроекта он вступит в силу через три месяца после публикации. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что ограничение работы БАПОР станет «катастрофичным и без того в безнадежной ситуации». Однако вряд ли слова Гутерриша возымеют должный эффект на израильское руководство: ранее в октябре МИД Израиля внес генсека ООН в черный список и признал персоной нон-грата, запретив въезд в страну.

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