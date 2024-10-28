Израильские воздушные удары по Газе унесли жизни примерно 70 человек всего за один день, сообщили в Минздраве палестинского эксклава. Большинство жертв — более 40 человек — жители Бейт-Лахии на севере сектора. Еще один удар по домам в Джебалии унес жизни 20 человек. Еще 11 человек погибли при бомбардировке школы, превращенной в убежище в районе Шати города Газа.

27 октября израильские силы покинули больницу Камаля Адвана, одну из трех, все еще работающих в этом районе. Персонал сообщил, что израильтяне задержали десятки медработников-мужчин и несколько пациентов, несмотря на призывы врачей дать больным долечиться.

Израиль за последние дни нарастил количество ударов по северной части эксклава, в районе лагеря беженцев Джебалия, несмотря на возобновившиеся переговоры с ХАМАС о прекращении огня после трехмесячного перерыва.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал положение мирных жителей на севере сектора «‎‎невыносимым», указав на отсутствие доступа к медицинской помощи, продовольствию и жилью. Правозащитные организации, включая Human Rights Watch, также обвинили Израиль в военных преступлениях из-за принудительного выселения оставшихся жителей севера Газы.

Гутерриш подчеркнул: ситуация в Северной Газе становится все более критической. Информация о происходящем поступает с трудом, так как интернет и телефонные связи часто отключены. Работники гражданской обороны Газы не могут добраться до мест недавних ударов из-за нарастающего давления со стороны израильских сил. Как сообщили в Минздраве Газы, военные Израиля неоднократно били по службам спасения, чтобы не допустить разборов завалов и спасения раненых.

6 октября Израиль начал новую наземную и воздушную наступательную операцию на севере Газы, заявив, что это необходимо для уничтожения ячеек ХАМАС. С тех пор Тель-Авив заблокировал поставку гуманитарной помощи в северные районы и начал систематические обстрелы жилых кварталов Джебалии и Бейт-Лахии.