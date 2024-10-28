ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Зеленский готов к миру. На каких условиях?
Киев выдвинул условия для начала переговоров с Москвой, самое главное — вернуться к границам 2022 года
Зеленский готов к миру. На каких условиях?
фото: Reuters / Reuters
28 октября 2024 г.

Для возобновления переговоров с Россией обеим сторонам необходимо вернуться к границам 2022 года — это главное условие украинской стороны, заявил глава офиса президента Андрей Ермак в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera. По его словам, Киев не собирается замораживать конфликт или идти на территориальные уступки.

Это заявление появилось в ответ на сообщения Financial Times (FT) о том, что Киев якобы готов уступить часть территории в обмен на мир. Источники издания в начале октября отмечали, что новый министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на встречах с западными коллегами обсуждал «возможные компромиссные решения», заняв более прагматичную позицию по сравнению с его предшественником Дмитрием Кулебой. Сибига, в частности, допускал возможность переговоров с Москвой на основе формулы «земля в обмен на безопасность».

Однако Ермак отверг смену тона в Киеве.

«Президент Украины Владимир Зеленский никогда не упоминал о территориальном компромиссе. Речь идет о восстановлении международно признанных границ», — подчеркнул чиновник. — «Для начала переговоров необходимо вернуться к ситуации до первого выстрела русской пушки в четыре утра два года назад. После этого можно обсуждать возвращение к границам 1991 года».

Украина настаивает на реализации «формулы мира» Зеленского, предполагающей вывод российских войск к границам 1991 года, включая аннексированный Крым и четыре региона востока страны — Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области.

Однако Москва отвергла эту инициативу. 25 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев должен учитывать «реалии на земле». При этом он отметил, что в Кремле готовы к «разумным компромиссам с Украиной», но на данный момент диалог заморожен.

Он подчеркнул: речь не идет об уступках и «разменах» со стороны Москвы.

«Исход должен быть в пользу России, я говорю прямо, без всякого стеснения, и должен исходить из тех реалий, которые складываются на поле боя», — заключил Путин.

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