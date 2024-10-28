Европарламент высказал серьезные опасения по поводу демократичности парламентских выборов в Грузии, указав на ряд нарушений и подкуп избирателей со стороны правящей партии «‎Грузинская мечта»‎. Глава делегации Европарламента Антонио Лопес-Истурис Уайт отметил: на избирательных участках обнаружены видеокамеры, которые, по его словам, нарушают тайну голосования и не соответствуют грузинским законам.

«Мы с удивлением увидели камеры на участках, что противоречит нормам», — заявил Уайт на пресс-конференции в Тбилиси после оглашения итогов голосования. Чиновник добавил, что атмосфера на выборах была напряженной, а процесс голосования сопровождался неразберихой и беспорядком, угрожая принципам демократии. Кроме того, представители Европарламента отметили случаи давления на избирателей и применения физической силы.

Результаты выборов 26 октября показали победу правящей партии «Грузинская мечта» с 54,08% голосов — это большинство дает ей право формировать правительство без надобности собирать коалиции с другими партиями. Однако оппозиционные силы — «Коалиция за перемены», «Единое национальное движение» (ЕНД) и другие — отказались признавать итоги голосования, заявляя о фальсификациях. «‎Коалиция за перемены»‎ публично отказалась от своих мандатов в парламенте, а ЕНД призвала аннулировать итоги выборов и провести их заново.

Явка на выборах составила 58,94% — это на 5 п.п. выше, чем четыре года назад.

Представители ОБСЕ, которая также направила наблюдателей на выборы, указали, что значительные нарушения на избирательных участках и давление на избирателей могли повлиять на результаты. ОБСЕ отметила включая подкуп голосов и случаи насилия на избирательных участках. В социальных сетях распространились видео, на которых видно, как в одном из участков мужчина забрасывает несколько бюллетеней в урну.

ЕС выразил глубокую озабоченность, заявив, что такие выборы подрывают европейские устремления Грузии и ее путь к интеграции — еще весной, после принятия «‎‎закона об иноагентах», Евросоюз заморозил заявку Тбилиси на вступление в блок.