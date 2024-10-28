Ливанская группировка «Хезболла» может согласиться на прекращение огня, если Ливан включат в мирные инициативы по урегулированию ситуации в Газе, сообщили источники ливанского телеканала LBC.

По его данным, спикер парламента страны Набих Берри уведомил египетских и катарских посредников о том, что «Хезболла» готова выполнить условия резолюции 1701 Совета Безопасности ООН. Она положила конец израильско-ливанской войне 2006 года.

По словам Берри, группировка готова установить перемирие и разоружить свои вооруженные группы вдоль границы с Израилем, но только при условии, что представителей Ливана тоже включат в мирные переговоры по Газе. Эта информация поступила на фоне заявлений о включении ливанского вопроса в повестку предстоящих переговоров по перемирию в Газе, которые, как предполагается, начнутся в Катаре — туда уже прибыл представитель израильской спецслужбы «‎Моссад»‎.

Источник LBC также сообщил, что катарские и египетские официальные лица в ближайшее время встретятся с представителями движения ХАМАС, чтобы обсудить этот вопрос и дальнейший ход переговоров после смерти лидера движения Яхьи Синвара.

В то же время ожидается визит высокопоставленного катарского представителя по вопросам безопасности в Бейрут для обсуждения требований «Хезболлы‎»‎. По информации телеканала «Аль-Арабия», ХАМАС и ливанская группировка координируют свои действия. Источник канала в ХАМАС отметил: «Наши фронты нельзя разделить», подчеркивая общий подход к инициативам по прекращению огня.

Тем временем президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси 27 октября предложил 48-часовое перемирие в Газе, чтобы освободить часть заложников и доставить гуманитарную помощь в эксклав. Несмотря на отсутствие реакции со стороны Израиля и ХАМАС, предложение воспринимается как шаг к более широкому соглашению. Однако израильские официальные лица продолжают игнорировать мирные инициативы как со стороны Египта, так и со стороны других стран.