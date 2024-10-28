ПОЛИТИКА
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В Тель-Авиве полиция задержала протестующих против геноцида и вторжения в Газу
Сотни людей вышли на протест в Тель-Авиве, требуя прекратить наступление в Газе. Израильтяне держали в руках лозунги «Прекратите бомбардировки!» и «Остановите геноцид!». Израильские полицейские отбирали у активистов плакаты и рвали их, а протестующих задерживали. #trtнарусском #израиль #тельавив #протест #газа #палестина #геноцид #вторжение #израильскаяармия #бомбардировки #мирныепротесты #правочеловека #правонапротест #полиция #новости #трт #новостимира
В Тель-Авиве полиция задержала протестующих против геноцида и вторжения в Газу / Others
28 октября 2024 г.
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