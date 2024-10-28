Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Times of India обозначил важную роль Индии в возможном урегулировании конфликта с Россией. Он подчеркнул особое влияние премьер-министра Моди и предложил рассмотреть возможность проведения переговоров на территории Индии.

«Премьер-министр Моди может влиять на завершение войны с Украиной. Это его огромная ценность в любом конфликте. Это огромная ценность Индии», — заявил украинский лидер.

Особое внимание Зеленский уделил проблеме депортированных детей: «Вы можете заставить Путина вернуть украинских детей... Пусть премьер-министр Моди вернет хотя бы 1000 украинских детей».

Говоря о возможных переговорах, президент Украины отметил необходимость их проведения по украинскому формату, поскольку военные действия идут на территории Украины. При этом он подчеркнул, что план победы не является предметом торга.

По словам украинского президента, Россия в войне с Украиной потеряла около 650 тыс. человек убитыми и ранеными.

Касаясь темы американской поддержки, Зеленский признал ее важность, но отметил, что не все ограничивается ими. «Многие вещи зависят от политики США. Мне кажется, это не очень глубокий анализ, когда мы говорим, что все зависит от выборов в США. Многое, но не все», — заявил украинский лидер.

Президент также раскритиковал саммит БРИКС как попытку России использовать организацию в качестве противовеса Западу. «Я считаю, что саммит БРИКС провалился... Это говорит о том, что союза в БРИКС нет. Я считаю, что сам БРИКС раскалывает Путин его политикой войны», — сказал Зеленский.

Украинский президент также выступил против замораживания конфликта без четких гарантий безопасности. «Если сейчас заморозить конфликт без понимания, что будет завтра, какие гарантии безопасности будут у украинцев, это очень большой риск», — категорично заявил Зеленский.