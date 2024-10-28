Российские войска захватили город Горняк в Донецкой области и продвинулись в нескольких других населенных пунктах региона, сообщают украинские аналитики проекта DeepState.

Помимо Горняка, под контроль России перешли Селидово, Богоявленка, Новоукраинка, а также районы вблизи Шахтерского и Новоалексеевки. Аналитики уточняют, что небольшая часть Богоявленки остается в серой зоне.

Российский военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что украинские Вооруженные силы (ВСУ) покинули Селидово. По его словам, российские войска продолжают «зачистку территории, выявляя и ликвидируя очаги сопротивления, а также захватывая в плен разрозненные группы украинских военных».

Города имеют стратегическое значение для продвижения на покровском направлении.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.