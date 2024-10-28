ПОЛИТИКА
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Противостояние ЕС и Тбилиси усиливается
Евросоюз заявляет о масштабных нарушениях на парламентских выборах, где победила «Грузинская мечта». Тем временем Виктор Орбан едет с визитом в Тбилиси
Противостояние ЕС и Тбилиси усиливается
Сторонники «Грузинской мечты» празднуют победу на выборах / Фото: Reuters / Others
28 октября 2024 г.

По официальным данным, правящая партия «Грузинская мечта» во главе с Ираклием Кобахидзе получила 54% голосов на парламентских выборах в Грузии. Однако международные наблюдатели, включая ОБСЕ и делегацию Европарламента, сообщают о серьезных нарушениях избирательного процесса.

Антонио Лопес-Истуриз Уайт, глава делегации Европарламента, заявил о «сложной, широкомасштабной и хорошо организованной схеме» по подавлению оппозиции.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с резким заявлением: «Эти выборы – специальная российская операция». Она призвала граждан выйти на улицы, анонсировав протесты на проспекте Руставели.

В ситуацию вмешались западные дипломаты. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал расследовать результаты выборов, а министры иностранных дел Германии, Франции и Польши выразили обеспокоенность нарушениями демократических принципов.

На фоне скандала премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, известный благосклонной позицией к РФ, направляется в Тбилиси для встречи с Кобахидзе. Дипломатический источник ЕС рассказал изданию Politico, что если Орбан попытается выступить от имени Евросоюза, это будет «обманом и наглой выдумкой».

Ситуация может повлиять на отношения Грузии с ЕС, учитывая, что страна получила статус кандидата в прошлом году. Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что вопрос Грузии будет рассмотрен на ноябрьском саммите ЕС.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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